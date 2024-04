Veja a lista dos 10 criminosos mais procurados do Brasil

Em 2024, as autoridades brasileiras mantêm sua diligência na busca pelos criminosos mais perigosos do país, muitos dos quais estão foragidos há anos e têm envolvimento em crimes graves, incluindo tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, alguns com atuação transnacional.

Saiba quem são os 10 mais procurados

Fabio Costa (“Japonês” ou “Pingo”)

Atuando na região Centro-Oeste e Mercosul desde 2020, Costa é um ex-policial militar de MS condenado por crimes contra a vida, contrabando, descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo suspeito de corromper agentes públicos.

Leandro Charias da Silva (“Nêgo Charia”)

Especializado em extorsão mediante sequestro no Sudeste, Silva é associado a uma organização criminosa e condenado ou suspeito de roubos a bancos entre 2014 e 2016.

Willian Alves Moscardini (“Baixinho”)

Procurado no Brasil e no Mercosul, Moscardini é responsável por uma série de crimes, incluindo assalto à transportadora de valores Prosseguir (Ciudad Del Este, 2017), assaltos em Indaiatuba (SP) e outros delitos.

Sonia Aparecida Rossi (“Maria do Pó”)

Foragida desde 2006, Rossi é conhecida como uma das mulheres mais perigosas do país, condenada por tráfico de drogas e suspeita de envolvimento em diversos crimes, incluindo o sumiço de 340kg de cocaína do IML de Campinas.

João Aparecido Ferraz Neto (“João Cabeludo”)

Atuando no Sudeste e Mercosul, Neto é considerado o principal traficante da região, acumulando condenações que ultrapassam 500 anos de prisão.

Álvaro Daniel Roberto (“Caipira”)

Acusado de liderar um grupo de tráfico internacional de drogas, Roberto fugiu da prisão em 2014 e é procurado por tráfico e associação para o tráfico.

Sérgio Luiz de Freitas Filho (“Xixi”)

Responsável pelo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Sudeste e Mercosul, Freitas Filho é procurado pelas autoridades.

André do Rap

Condenado por tráfico internacional de drogas e considerado o principal elo entre o PCC e a máfia italiana ‘Ndrangheta, André do Rap está na lista de procurados da Interpol desde 2020.

Leomar de Oliveira Barbosa (“Leozinho” ou “Playboy”)

Aliado de Fernandinho Beira-Mar, Barbosa foi solto indevidamente da prisão em 2018 e é procurado por tráfico.

Valdeci Alves dos Santos (“Colorido”)

Membro da alta cúpula de uma organização paulista, Santos é suspeito de fornecer drogas para o Sudeste e é procurado por tráfico e lavagem de dinheiro.