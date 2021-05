Variante indiana do coronavírus é encontrada em Minas Gerais

De acordo com o Governo de Minas, “o paciente teve contato apenas com sua esposa”

A variante indiana B.1.617.2, do novo coronavírus, foi vista no Estado de Minas Gerais — mais precisamente no município de Juiz de Fora. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade confirmou o caso na quinta-feira (27).

Trata-se de um paciente que chegou da Índia recentemente. Lá, ele trabalhava embarcada em um navio. O indivíduo está internado na Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora e está sendo monitorado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica desde que chegou ao município. Não foi informado nome, sexo e idade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse que o paciente chegou ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 18 de maio, e voltou para Juiz de Fora de carro.

De acordo com o Governo de Minas, “o paciente teve contato apenas com sua esposa, que está assintomática, em isolamento domiciliar e sendo monitorada”.