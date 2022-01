Vacinação contra Covid de crianças no Rio vai começar em 17 de janeiro; veja o calendário

A imunização começa no dia 17 de janeiro para meninas de 11 anos. No dia seguinte, será a vez dos meninos da mesma idade

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), divulgou, nesta quinta-feira (6), em suas redes sociais, o calendário de vacinação contra a Covid-19 para crianças. Segundo ele, a imunização começa no dia 17 de janeiro para meninas de 11 anos. No dia seguinte, será a vez dos meninos da mesma idade.

A imunização ocorrerá por ordem de idade decrescente até atingir as crianças com cinco anos. A vacina utilizada será a da Pfizer, única autorizada até o momento pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para esta faixa etária.

O aval da agência foi dado há quase três semanas, em 16 de dezembro.

O Ministério da Saúde incluiu, na quarta (5), crianças entre 5 e 11 anos no plano nacional de vacinação contra a Covid-19, mas sem a exigência de prescrição médica, como havia antecipado o ministro Marcelo Queiroga em dezembro. O anúncio, feito durante entrevista coletiva, aconteceu em meio à pressão de especialistas, secretários de Saúde e governadores, que vinham cobrando agilidade do governo federal.

De acordo com a pasta, 3,7 milhões de crianças devem ser vacinadas ainda em janeiro, mas Queiroga reforçou que tudo dependerá da capacidade de produção da Pfizer. O primeiro lote de vacinas está previsto para chegar ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), em 13 de janeiro, e no dia seguinte já poderá ser repassado aos estados e municípios.

O Ministério da Saúde diz ter encomendado todas as doses necessárias para atender o público-alvo de 20 milhões de crianças e prevê que todas serão entregues no primeiro trimestre deste ano. A campanha será realizada por faixa etária decrescente -isto é, das mais velhas para as mais novas-, com prioridade para aquelas que tenham comorbidades ou deficiências permanentes.

O intervalo entre a primeira e a segunda dose será de oito semanas, maior que o período de três semanas recomendado na bula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS NO RIO: