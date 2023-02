Unicamp divulga calendário do Vestibular 2024; 1ª fase será em outubro de 2023

As inscrições poderão ser realizadas entre 31 de julho e 31 de agosto de 2023. E o pedido de isenção da taxa pode ser solicitado

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta segunda-feira, 27, o calendário do Vestibular 2024. De acordo com a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), a primeira fase será realizada em 29 de outubro de 2023. Já a segunda etapa vai ocorrer, pelo segundo ano consecutivo, em dezembro, nos dias 3 e 4 do mesmo ano de 2023.

As inscrições poderão ser realizadas entre 31 de julho e 31 de agosto de 2023. E o pedido de isenção da taxa pode ser solicitado entre 15 de maio e 5 junho de 2023 na página da Comvest.

Antes da primeira fase, haverá, entre setembro e outubro de 2023, as provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música. As datas ainda serão definidas.

“Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), elas ocorrerão entre os dias 7 e 9 de dezembro”, disse a universidade em nota.

Desta maneira, o vestibular Unicamp 2024 terá, pela primeira vez, a aplicação de todas as suas provas ocorrendo até o fim do ano anterior.

Isenção da taxa de inscrição

A Comvest vai receber os pedidos de isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o Vestibular Unicamp 2024 como para a modalidade Enem-Unicamp 2024, a partir de 15 de maio de 2023. Os pedidos de isenção devem ser realizados exclusivamente pela página da Comvest até 5 de junho de 2023.

Conforme a instituição, o envio da documentação necessária (que constará do edital) será feito também pela internet.

A divulgação da lista dos estudantes contemplados com a isenção será feita em 28 de julho.

O calendário foi definido em reunião realizada com os responsáveis pelos vestibulares de universidades públicas do Estado de São Paulo, com o objetivo de evitar que as datas coincidam e, assim, facilitar a participação dos candidatos interessados em mais de um processo seletivo”, afirmou a Comvest

Confira a seguir o calendário:

– Período de inscrições: 31 de julho a 31 de agosto de 2023;

– Pedido de isenção da taxa: entre 15 de maio e 5 junho;

– Provas de habilidades específicas (cursos de Música): entre setembro e outubro;

– Provas de habilidades específicas ((Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança): entre 7 e 9 de dezembro;

– Realização da primeira fase: 29 de outubro;

– Realização da segunda fase: 3 e 4 de dezembro.

Estadão Conteúdo

