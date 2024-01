Três trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão em MG

Um dos trabalhadores foi internado com suspeita de pneumonia. Depois, eles foram encaminhados para um hotel em Rio Paranaíba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Militar de Minas Gerais resgatou três funcionários em situação análoga à escravidão em uma carvoaria entre os municípios de Rio Paranaíba e Matutina, no noroeste do estado.

Trabalhadores eram mantidos em condições “precárias e insalubres”, disse a PM-MG. Eles não recebiam salário fixo, apenas pagamentos esporádicos, sem data definida ou quantia.

A carvoaria ficava em um lugar ermo e de difícil acesso. A PM chegou ao local após receber uma denúncia anônima.

Um dos trabalhadores foi internado com suspeita de pneumonia. Depois, eles foram encaminhados para um hotel em Rio Paranaíba com alimentação e estadia custeados pela prefeitura municipal.

O proprietário do local não foi encontrado. Os funcionários disseram à PM que ele viajou e não souberam especificar para onde.

O UOL entrou em contato com o Ministério Público do Trabalho para mais detalhes. Caso haja resposta, o texto será atualizado.