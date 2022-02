Três doses da Coronavac induzem anticorpos contra a ômicron em 95% dos vacinados, mostra estudo chinês

Dose de reforço do imunizante também garantiu memória imunológica contra a nova variante ao ativar as células B

Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciência publicaram uma pesquisa na revista Nature que mostrou que a dose de reforço da Coronavac promove resposta imune contra a variante ômicron do SARS-CoV-2 em 95% dos vacinados. A pesquisa também mostrou que o imunizante aumenta a capacidade de neutralização dessa cepa ao ativar rapidamente as células B de memória, que produzem anticorpos.

Os cientistas chineses coletaram amostras de sangue de 60 voluntários que tomaram três doses da CoronaVac para avaliar os títulos de anticorpos neutralizantes contra as variantes ômicron e delta – neste estudo, usou-se vírus vivo. Nenhum dos recrutados tinha sido infectado pelo novo coronavírus antes da análise.

Segundo a pesquisa, após a terceira dose, 95% dos participantes apresentaram soroconversão contra a ômicron. Os títulos de anticorpos neutralizantes contra a cepa original (de Wuhan, que desencadeou a pandemia) e contra as variantes delta e ômicron foram, respectivamente, 254, 78 e 15,5.

A contagem de títulos de anticorpos, no entanto, representa apenas uma parte da resposta imune, que é completada pelas células B de memória, e que podem reconhecer um invasor, se dividir e rapidamente começar a produzir anticorpos para combatê-lo.

Para avaliar o potencial da memória imunológica dos vacinados com as três doses, os cientistas isolaram 323 anticorpos monoclonais derivados de células B, metade dos quais (163) reconheceu o domínio de ligação ao receptor (RBD) do vírus. Também foi identificado um subconjunto dos anticorpos monoclonais (24 dos 163) que foi capaz de neutralizar todas as variantes de preocupação do SARS-CoV-2, inclusive a ômicron.

De acordo com os pesquisadores, estudos têm mostrado que a ômicron pode resistir aos anticorpos produzidos com duas doses de vacina, o que reforça a necessidade de uma terceira dose. “Nosso estudo revelou que o regime de vacinação de três doses da CoronaVac induz uma resposta imune melhorada, com neutralização significativamente aumentada. Além disso, um subconjunto de anticorpos neutralizantes altamente potentes contra as variantes de preocupação estava presente em pelo menos quatro indivíduos [entre 60 investigados]”, afirmam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Assessoria de Comunicação do Instituto Butantan