Trânsito seguro no Carnaval: álcool e direção não combinam

ANTT se une a outras entidades públicas e privadas para fazer uma campanha nacional, promover segurança nas rodovias e salvar vidas

Com a aproximação do carnaval, uma das festas mais aguardadas no Brasil, a preocupação com a segurança no trânsito se torna ainda mais relevante. Nesse contexto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se uniu a várias outras entidades públicas e privadas, ligadas ao setor de transportes terrestres, e lançou nesta terça-feira (6/1), em evento online, uma campanha conjunta que levanta a bandeira da conscientização: álcool e direção não andam juntos!

O Pacto pela Segurança Viária representa um esforço coletivo para ampliar a cultura de segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes e óbitos nas rodovias brasileiras, por meio de um Acordo Técnico de Cooperação (ACT), costurado inicialmente entre o Ministério dos Transportes e a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), abrangendo todo o ciclo estratégico, desde planejamento, execução, operação e indústria até a manutenção, com foco primordial em segurança viária.

A iniciativa visa, neste primeiro momento, conter um problema grave: o uso de álcool no trânsito, que é responsável por 1,2 mortes por hora no Brasil. Diante desse cenário alarmante, a iniciativa tem por objetivo conscientizar os usuários das rodovias de todo o Brasil sobre os perigos do consumo de álcool antes de dirigir, além de prevenir acidentes e, principalmente, preservar vidas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), somente ano passado foram registrados cerca de 68 mil sinistros de trânsito nas rodovias federais brasileiras, o que equivale a quase sete sinistros por hora. Entre as principais causas estão fatores comportamentais, como imprudência, o que pode envolver álcool e direção, e excesso de velocidade.

“Salvar vidas não tem valor. Quanto mais entendermos e estudarmos o que acontece nas rodovias e as dinâmicas dos sinistros, maior capacidade teremos de agir e evitar que aconteçam. Não vamos mensurar esforços para salvar vidas, prevenir acidentes e trabalhar em prol da segurança viária nas nossas rodovias, ferrovias e todos os modelos de transportes terrestres”, disse o diretor da ANTT, Luciano Lourenço.

O ACT visa a prevenção de sinistros por meio de diversas ações, incluindo capacitações. Nesse sentido, a ANTT lançará em meados de março uma pós-graduação em segurança viária para funcionários de concessionárias de rodovias e servidores da Agência.

A campanha é resultado de um esforço coletivo que reúne onze entidades: além da ANTT, estão presentes a ABCR, Abeetrans, ABSeV, iRAP, Inprotran, Observatório Nacional de Segurança Viária, Ministério dos Transportes, DNIT, PRF e Infra S.A. Esse grupo diversificado representa tanto o setor público quanto o privado, unindo forças para enfrentar os desafios do trânsito no país.

Pacto pela segurança viária

A campanha Pacto pela Segurança Viária é uma das dez frentes de trabalho formalizadas por meio de ACT que teve início no segundo semestre de 2023 e busca o avanço da segurança viária no País. Estão estabelecidas diversas frentes de trabalho e uma das mais importantes é a campanha conjunta para salvar vidas. Os materiais informativos serão disseminados em diversas plataformas, desde redes sociais até banners nas rodovias, para sensibilizar os usuários e garantir que cada viagem termine em segurança.

O compromisso assumido pelas entidades signatárias do Pacto pela Segurança Viária é de longo prazo. Com vigência de 60 meses, ou 5 anos, essa iniciativa foca na conscientização e implementação de medidas concretas para tornar as estradas brasileiras cada vez mais seguras.

Ao longo de 2024, a campanha abordará uma variedade de temas relevantes para todos os públicos, como proteção do pedestre, saúde do caminhoneiro, uso do celular ao dirigir, mulher no trânsito, manutenção do veículo, maio amarelo, sono e direção, lei seca, férias entre outros, a depender de cada época.

“É uma agenda com planejamento integrado, minucioso e muito bem gerido, com grupos de trabalho de cada uma das 11 entidades envolvidas e uma intensa agenda para 2024. Para cada mês do ano teremos atividades”, destacou Lourenço.

O objetivo é promover uma abordagem humanizada, informativa e educativa, visando a conscientização de todos os envolvidos no trânsito: motoristas de automóveis, caminhões, ônibus, pedestres, motociclistas e ciclistas.

Lucianou Lourenço encerrou sua fala reforçando o compromisso com a conscientização e a transformação do Pacto pela Segurança Viária em uma ferramenta eficaz. “Estamos transformando esse pacto em uma grande ferramenta cujos resultados estarão disponíveis muito em breve”, concluiu o diretor, deixando claro o empenho em tornar as rodovias cada vez mais seguras para todos os usuários.