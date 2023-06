Traficante FB é condenado a 225 anos de prisão por queda de helicóptero da PM

O julgamento de FB começou na manhã desta terça-feira, 20, e encerrou no início da manhã desta quarta-feira, após cerca de 22 horas

A Justiça do Rio condenou o traficante Fabiano Atanásio da Silva, conhecido como “FB”, a 225 anos de prisão pelo ataque contra um helicóptero da Polícia Militar, ocorrido em 2009. Na ocasião, a aeronave foi derrubada a tiros enquanto sobrevoava o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Três PMs que estavam a bordo morreram.

O julgamento de FB começou na manhã desta terça-feira, 20, e encerrou no início da manhã desta quarta-feira, após cerca de 22 horas. O 3º Tribunal do Júri considerou que o traficante foi o responsável por comandar a invasão ao morro.

Além da morte dos três policiais, Fabiano Atanásio da Silva foi condenado por seis tentativas de homicídio – outros três ocupantes do helicóptero sobreviveram, além de três PMs que estavam em solo – e por associação para o tráfico.

“Foi uma ação nefasta que se assemelha a um ato terrorista. O abate, simbolicamente, representa o poderio bélico da facção criminosa e atinge diretamente a população em geral”, considerou a juíza Tula Corrêa de Mello.

A derrubada do helicóptero aconteceu na manhã de 17 de outubro de 2009. À época, a Polícia Militar atuava para tentar conter a invasão de traficantes do Comando Vermelho – liderados por FB – ao Morro dos Macacos, que era controlado pela facção Amigos dos Amigos (ADA).

FB participou do julgamento por videoconferência. Ele está preso no Presídio Federal de Catanduvas (PR). A defesa do traficante deverá recorrer da sentença.

Estadão Conteúdo