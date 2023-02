Tráfego no litoral norte é liberado para veículos leves e pesados com interdições parciais

O trecho do km 82 da Mogi-Bertioga seguirá totalmente interditado por ao menos dois meses, prazo previsto para reparos de uma tubulação rompida

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem) de São Paulo disse na manhã deste sábado (25) que o tráfego nas rodovias da região de São Sebastião, no litoral norte, atingida por fortes chuvas, está liberado para veículos leves e pesados.

Quem segue para a região pode utilizar a Anchieta-Imigrantes, a Rodovia dos Tamoios e a Oswaldo Cruz.

A Rio-Santos é a via com mais bloqueios parciais, que somam 13, um a menos do que na última sexta (24). O trecho do km 82 da Mogi-Bertioga seguirá totalmente interditado por ao menos dois meses, prazo previsto para reparos de uma tubulação rompida.

A Polícia Militar paulista pede a turistas que não viajem para o litoral norte do estado durante este fim de semana. O receio é aumentar, sem necessidade, a demanda por agentes nas estradas e nas cidades vizinhas à combalida São Sebastião, fortemente atingida pelo temporal da última semana.

Confira as interdições deste sábado (25):

BLOQUEIO TOTAL:

Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)

Km 82 – rompimento de tubulação

BLOQUEIOS PARCIAIS:

Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098)

Km 87 – Erosão na pista Km 90 ao 91 – queda de barreira Rodovia Rio-Santos (SP-055)

Km 155 – Erosão Km 189 – Erosão (Praia da Boracéia) Km 066- queda de barreira (Praia da Fortaleza) Km 087 – queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha) Km 96 – queda de barreira (Praia Massaguaçu) Km 116 – queda de barreira (Praia da Cigarra) Km 136 ao 142 – queda de barreira, erosão e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque) Km 157 ao 162 – queda de barreira (Praia de Maresias) Km 164 – queda de barreira (Praia de Boiçucanga) Km 174 – queda de barreira (Praia Preta) Km 180 – queda de árvore (Praia Preta) Km 188 ao 189 – erosão (Praia de Boracéia) Km 203 – queda de barreira (Praia Guaratuba) Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 07 – queda de barreira e árvores (Morro da Pilôa)

Km 13 – queda de barreira (Horto Florestal)

Rodovia Mogi Bertioga (SP-098)

Km 87 – erosão km 90 ao 91 – queda de barreira Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana (SP-61)

Km 16 – queda de barreira (Praia do Perequê)