TI em alta: profissões, salário médio e cursos na área de programação

Profissões e novos cursos já disponíveis na Loja Mundo SENAI:

Com um saldo positivo de vagas de empregos, mesmo com a pandemia, a área de Tecnologia da Informação (TI) deve manter a curva de crescimento nos próximos anos. Para atender a demanda por profissionais de software, como programadores e desenvolvedores, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com novos cursos.

A carreira é promissora. Além da entrada rápida no mercado do trabalho, esses programadores poderão trabalhar na indústria e em outras áreas, presencialmente ou de maneira remota, no Brasil ou qualquer lugar do mundo. O salário médio é outro atrativo, variando de R$ 3 a 5 mil.

Os cursos que o SENAI está lançando na modalidade de Ensino a Distância (EaD) possuem duração entre 348 horas e 670 horas e dão certificado de qualificação.

O que faz um programador?

Os programadores desenvolvem e aperfeiçoam sites, aplicativos, programas de computador, sistemas operacionais, sistemas de empresas e redes sociais. Trata-se de uma profissão transversal, com possibilidade de atuação em diferentes setores, como serviço, comércio e na indústria.

Vagas

De 2020 a abril deste ano, as profissões de Programador de internet, Programador de sistemas de informação e Programador Multimídia tiveram um saldo positivo (contratações menos desligamentos) de 9.566 vagas de trabalho.

Salário médio

Programador de internet: R$ 3.212,15

Programador de sistemas de informação: R$ 4.360,19

Programador Multimídia: R$ 3.901,06

Programador Front-End

O Desenvolvedor Front-End é responsável pela experiência do usuário dentro de uma aplicação web, como um site ou um aplicativo. Utilizando linguagens de programação como HTML, CSS e JavaScript, ele desenha e desenvolve as páginas com as quais o usuário irá interagir.

Duração: 348h

Valor: R$ 745,98

Programador Back-End

Esse profissional programa os sistemas que estão por trás da parte visual, como as configurações de como utilizar banco de dados, fazer login, comprar um produto ou até mesmo buscar informações em um site. Para isso, ele utiliza linguagens de programação como Java, C# e Python.

Duração: 450h

Valor: R$ 964,97

Programador Full-Stack

O Programador Full-Stack reúne os conhecimentos e realiza os trabalhos dos programadores Back-End e Front-End. Ou seja, ele programa a parte visual – interface – e não visual do sistema, com linguagens de programação como Java, C#, Python, HTML, CSS e JavaScript.

Duração: 670h

Valor: R$ 1.431,12

Outros cursos que serão lançados em breve:

Desenvolvedor Mobile Android (428h), Desenvolvedor Mobile IOS (428h), Desenvolvedor Mobile Multiplataformas Duração (428h) e Desenvolvedor Mobile (932h).