Thiago Brennand enfrenta hoje o 1º julgamento

O empresário está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, e vai participar por meio de videoconferência

Começa hoje (30) o primeiro julgamento do empresário Thiago Brennand, de 43 anos, que responde pelo estupro de uma mulher norte-americana que reside no Brasil. A audiência vai começar às 14h, na 2ª Vara de Porto Feliz, interior de São Paulo.

O empresário estava foragido nos Emirados Árabes e foi trazido para o Brasil no dia 29 de abril. Além de estupro, ele responde também pelos crimes de tortura, ameaça e cárcere privado, cometidos contra outras vítimas. Ele está preso em Pinheiros, e vai participar da audiência por videoconferência.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), serão ouvidas a vítima e oito testemunhas de defesa antes do interrogatório do réu. A próxima etapa será de debates, em que a defesa e a acusação fazem alegações finais, para então vir a fase da sentença.

A denúncia

A vítima, que teve um breve relacionamento com Brennand, denunciou ele ao Ministério Público no ano passado. De acordo com a norte-americana, o empresário teria passado a agir de forma violenta e a obrigava a ter relações sexuais contra sua vontade.

Além desse julgamento, outros dois devem ocorrer nos próximos meses. Em um deles, Thiago é acusado de tatuar as próprias iniciais no corpo de uma mulher, e em outro, ele responde por agressão praticada contra uma atriz dentro de academia em São Paulo.