Teto de mercado desaba e deixa ao menos 5 feridos em Diadema (SP)

MARIANA ZANCANELLI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O telhado de um mercado desabou na tarde desta segunda-feira (15) em Diadema, região metropolitana de São Paulo.



Pelo menos cinco pessoas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão no local.



A causa do desabamento ainda não foi esclarecida. As corporações estão levantando maiores informações sobre o caso.



Vídeo mostra mercado destruído. Nas redes sociais, um morador postou uma gravação do local e afirmou que há pessoas sob os escombros. Segundo o morador, há feridos do lado de fora do mercado também.



O teto caiu por volta das 16h. O acidente aconteceu no mercado Vencedor, que fica na Avenida Casa Grande, 230, em Diadema.



A reportagem tenta localizar e contatar os representantes do estabelecimento. O espaço fica aberto.