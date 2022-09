Teste para varíola dos macacos é incluído na lista de exames cobertos planos de saúde

Além disso, o pedido indicava que o tratamento para a doença também fosse disponibilizado pelos planos de saúde

Samuel Fernandes

São Paulo, SP

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aprovou, nesta segunda (19), a inclusão do teste para detecção da varíola dos macacos no rol de procedimentos cobertos por planos de saúde. A medida foi feita em caráter extraordinário em decorrência da situação da doença no Brasil.

“A inclusão […] foi feita de forma extraordinária, diante do cenário da doença que, atualmente, põe o Brasil entre os seis países com o maior número de casos confirmados em todo o mundo”, afirmou a ANS em nota. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 7.019 casos da enfermidade até segunda, incluindo duas mortes.

Para obter a cobertura do exame, o paciente precisa apresentar uma indicação médica.

No Brasil, existem oito laboratórios que realizam o diagnóstico da varíola dos macacos de forma gratuita. Além desses, laboratórios privados também têm capacidade de processar as amostras de pessoas suspeitas da infecção.

O aumento da demanda pelos exames já estava sendo registrado no Brasil. Um exemplo é da produtora Thermo Fisher Scientific que, em julho, observou o aumento de três vezes maior do uso de testes comparado ao mês anterior.

A inclusão do exame para o rol de procedimento atendidos pela ANS tinha sido um pedido do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor). A entidade enviou um ofício para a agência no final de agosto pedindo que o teste fosse incorporado à lista.

Além disso, o pedido indicava que o tratamento para a doença também fosse disponibilizado pelos planos de saúde.