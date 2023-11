Terceiro suspeito de ligação com Hezbollah é preso no RJ

Na quinta-feira passada (8), duas pessoas já haviam sido presas em São Paulo, e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília, São Paulo e Minas Gerais

Foi preso na noite de ontem (12), no Rio de Janeiro, o terceiro suspeito de ligação com o grupo militar libanês Hezbollah. A Polícia Federal deflagrou na semana passada a operação Trapiche para investigar brasileiros que preparavam atos de terrorismo no país, com focos em ataques a prédios da comunidade judaica.

Na quinta-feira passada (8), duas pessoas já haviam sido presas em São Paulo, e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Brasília, São Paulo e Minas Gerais.

O homem preso na noite de ontem em Copacabana ainda não teve a identidade revelada.