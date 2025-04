Temporal atinge capital e Grande São Paulo com vento, granizo e queda de árvores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Defesa Civil emitiu, no início da tarde desta quinta-feira (10), alerta severo de chuvas para a cidade de São Paulo e também para Mauá, na região metropolitana.

Cidades do ABC Paulista, como Santo André, registraram grandes volumes de chuva. Em Guarulhos, segundo a Defesa Civil, a chuva teve vento forte, raios e granizo. Segundo painel da Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região metropolitana, 92.838 clientes estavam sem luz às 13h42. Às 17h13, o número já havia caído para 51.231.

O Corpo de Bombeiros havia recebido, até as 16h55, 21 chamados para quedas de árvore, distribuídos em áreas de Itaim Bibi, Pinheiros, Itaquera, Carrão, Penha, Vila Matilde e Mandaqui. Também foram registrados três chamados para enchentes no Tucuruvi, na zona norte.

O temporal também causou transtornos no aeroporto de Congonhas, na sul da capital. Segundo a concessionária Aena, por decisão operacional das companhias aéreas, houve 15 decolagens e 8 pousos cancelados, além de 19 voos alternados para outros aeroportos. No fim da tarde, o aeroporto já funcionava normalmente.

A capital entrou em estado de atenção para alagamentos às 12h10, com avisos do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura para as zonas leste, sudeste e sul (às 11h35), além da marginal Pinheiros. Em seguida, o centro e a zona norte foram incluídos. A situação foi mantida até as 14h10.

Segundo o CGE, frentes de instabilidade chegavam à capital com forte intensidade. Havia potencial para queda de granizo nas zonas oeste e leste, com destaque, de acordo com o órgão, para as regiões da Lapa, de Pinheiros e da Penha.

Pontos de alagamento atingiram a avenida Vital Brasil, no Butantã, e também na avenida Regente Feijó, em Aricanduva, nas avenidas Itaquera e Osvaldo Valle Cordeiro, na zona leste, e na Estrada do M’Boi Mirim.

Foi registrada, segundo o CGE, queda de granizo nas áreas das subprefeituras de Interlagos, Vila Formosa e Guilhermina Esperança. Nas redes sociais, usuários também gravaram a queda de granizo.

Em Itaquaquecetuba (SP), o muro da Escola Municipal Joaquim Perpétuo caiu durante o temporal e atingiu veículos que estavam estacionados. Já em Santo André, um vídeo divulgado pela Defesa Civil também mostrou a queda granizo.

O Inmet havia publicado aviso de tempestade no nível perigo potencial para esta quinta, entre 10h e 22h, para uma faixa que abrange todo o litoral paulista, a capital e sua região metropolitana, a região de Jundiaí e municípios como Bragança Paulista e Atibaia, seguindo por São José dos Campos rumo ao Rio de Janeiro, que tem todo o seu território sob aviso.

Também ficam nessa situação o sudeste de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Entre os riscos do aviso estão chuvas, ventos de 40 km/h a 60 km/h e queda de granizo.

A Defesa Civil paulista afirmou que vai manter uma campanha de alerta para temporais em todo o território paulista até a próxima terça-feira (15).

“Todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil seguirá mobilizado e em regime de prontidão, com monitoramento meteorológico 24 horas por dia e envio de alertas à população diante de condições severas de chuvas”, disse o órgão em comunicado nas redes sociais.