Temporais já fizeram mais 7 vítimas no Sul

Enquanto estados do Centro-Oeste e Sudeste sofriam com fortes ondas de calor, o Sul estava sendo castigado, novamente, por fortes chuvas. E hoje (21), o governo do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte causada pelas enchentes que atingem o estado deste o final de semana. A vítima, uma mulher de 67 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul, a 52 quilômetros da capital Porto Alegre.

Essa foi a 7ª morte causada pelos temporais na região nesses últimos dias. Ainda no RS, um homem teve o carro arrastado pela correnteza; e duas mulheres, mãe e filha, tiveram a casa soterrada. Já em Santa Catarina, um homem andava em uma moto aquática e colidiu com a fiação elétrica, e outras duas mulheres morreram após o carro afundar em uma área alagada pela chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região segue com alerta de grande perigo para chuvas, e a temperatura deve cair nos próximos dias.