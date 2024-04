13 bilionários brasileiros nunca haviam entrado na lista da Forbes. Confira:

A revista Forbes publicou no começo deste mês de abril a lista mundial de bilionários e o Brasil possui 69 no ranking de mais ricos do mundo, mas 13 deles entraram pela primeira vez.

Dos 13 novos nomes na Forbes, sete são ligados a duas empresas: a fabricante de motores WEG, com quatro nomes, e o Grupo Votorantim, com três integrantes. Em ambos os casos, a fortuna está ligada às heranças.

A pessoa mais velha da lista é Ivan Muller Botelho, de 90 anos, que tem sua fortuna vinda da empresa de energia, Energisa. Pela idade, logo atrás está Maria Consuelo Dias, de 89, investidora da empresa de alimentos M. Dias Branco.

A mais jovem bilionária do Brasil tem apenas 19 anos e se chama Livia Voig, herdeira da empresa fabricante de motores WEG.

Confira a lista de jovens bilionários:

Artur Grynbaum

Fortuna: US$ 1,4 bilhão

Idade: 55

Atuação: cosméticos (é vice-presidente do conselho do Grupo Boticário e detém 20% da companhia)



Cristina Junqueira

Fortuna: US$ 1,4 bilhão

Idade: 41

Atuação: setor financeiro (uma das fundadoras do Nubank)

Ivan Müller Botelho

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

Idade: 90

Atuação: setor de energia (Energisa)

Eduardo Voigt Schawartz

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

Idade: 34

Atuação: indústria e maquinário (WEG)

Mariana Voigt Schwartz Gomes

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

Idade: 38

Atuação: indústria e maquinário (WEG)

Maria Consuelo Dias Branco

Fortuna: US$ 1,2 bilhão

Idade: 89

Atuação: alimentos (M. Dias Branco)

Maria Cristina Frias

Fortuna: US$ 1,2 bilhão

Atuação: mídia (Folha de S.Paulo)

Clovis Ermínio de Moraes

Fortuna: US$ 1,1 bilhão

Atuação: diversificado (Grupo Votorantim)

Livia Voigt

Fortuna: US$ 1,1 bilhão

Idade: 19

Atuação: indústria e maquinário (WEG)

Dora Voigt de Assis

Fortuna: US$ 1,1 bilhão

Idade: 26

Atuação: indústria e maquinário (WEG)

Carlos Pires Oliveira Dias

Fortuna: US$ 1,1 bilhão

Idade: 72

Atuação: ramo farmacêutico (é presidente do conselho do grupo RD, ex-Drogasil)

Carlos Eduardo M. Scripilliti

Fortuna: US$ 1,1 bilhão

Atuação: diversificado (Grupo Votorantim)

Regina Helena S. Velloso

Fortuna: US$ 1,1 bilhão

Atuação: diversificado (Grupo Votorantim)