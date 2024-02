Suspeito morre queimado e outro baleado após família ser feita refém no bairro Cidade Jardim, em SP

O caso ocorreu na rua dos Manacás, repleta de casarões luxuosos. O casarão alvo da ação dos criminosos ocupa uma esquina

BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma tentativa de roubo a uma residência no bairro Cidade Jardim, zona sul de São Paulo, terminou com dois dos três suspeitos mortos na manhã desta terça-feira (20).

Um morreu após ser baleado por policiais militares. O outro teve o corpo carbonizado no carro em que tentou fugir. O veículo teria pegado fogo supostamente após um vazamento de gasolina, segundo os policiais. Já o terceiro ladrão levou um tiro na cabeça, disparado por um vigia, e está internado no Hospital Universitário em estado grave.

O caso ocorreu na rua dos Manacás, repleta de casarões luxuosos. O casarão alvo da ação dos criminosos ocupa uma esquina. Um muro de quase 2 metros e grades com pontas em forma de lança protegem o espaço com enorme jardim, área de lazer, piscina e dez cômodos.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a PM foi acionada por volta das 7h20 para atender a ocorrência. Segundo informações preliminares, três criminosos haviam feito moradores de uma residência reféns, quando o vigilante da rua entrou em confronto com um dos suspeitos.

Chegando ao local, os policiais conseguiram negociar a liberação dos moradores, mas os criminosos tentaram fugir. Naquele momento, foi iniciada a troca de tiros terminada com a morte de um dos homens.

Ainda segundo a polícia, ao ver seu parceiro atingido, um dos envolvidos, ainda na casa, largou sua arma e correu para um veículo de fuga. Quando o veículo foi ligado, pegou fogo, segundo os agentes.

O carro pertencia aos moradores da casa. A reportagem notou dezenas de marcas de bala no capô do veículo.

Pouco antes do meio-dia, uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar visitou o endereço. A investigação está sob responsabilidade do 34° SP (Vila Sônia).

Moradores da região relatam que os suspeitos estavam circulando pelas ruas desde esta madrugada.

“Nós vimos eles. Eu cheguei do trabalho por volta das 3h e os vi”, disse Gabriela Fahid, 35. A advogada afirma conhecer os moradores da casa alvo do ataque. “Gente muito boa, estamos todos apavorados”. Os proprietários do local são um casal de idosos octogenários.

A região da Cidade Jardim, juntamente ao bairro vizinho do Morumbi, registrou 3.487 ocorrências de roubos em 2023. O número foi 20% maior se comparado ao de 2022, quando houve 2.901 casos. Os dados são da SSP, que ainda não divulgou levantamento deste ano.