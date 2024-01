Suspeito de matar vigilante do Coco Bambu é preso e confessa o crime

O suspeito tentou reagir e foi baleado. Depois de tentar fugir, o homem fez menção de sacar uma arma, segundo a Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu nesta segunda-feira (15) mandado de prisão preventiva contra um homem de 25 anos suspeito de roubar e matar um vigilante de um restaurante da rede Coco Bambu em dezembro do ano passado em Recife.

O suspeito tentou reagir e foi baleado. Depois de tentar fugir, o homem fez menção de sacar uma arma, segundo a Polícia Civil. Os agentes reagiram atirando na perna do jovem. Ele foi levado ao Hospital Getúlio Vargas e não apresenta nenhum risco de vida.

O homem confessou o crime, a motivação era roubar a arma da vítima. Durante a prisão, a polícia encontrou a arma roubada. O número de série foi analisado e ficou comprovado que a arma pertencia ao vigilante. Também foi apreendida a máscara usada durante o crime.

O suspeito se escondeu no bairro de Peixinhos, em Olinda. Após as investigações, a Polícia Civil de Recife identificou que o homem estaria na cidade vizinha e pediu ajuda à delegacia local, que já conhecia o suspeito por outros crimes.

O jovem já tinha passagem pela polícia. O homem já tinha sido indiciado por um homicídio cometido em 2019. Além do latrocínio contra o vigia, há registros de outros roubos em Recife, segundo a polícia.

As investigações seguem pela 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Recife.

DINÂMICA DO CRIME

O latrocínio foi planejado. “Ele estacionou a motocicleta num local, depois retirou e colocou num outro ponto que seria melhor para a fuga dele. Ele também estudou a melhor forma de abordar o vigilante”, afirmou o Delegado Roberto Lobo, da 2ª DPH.

O vigia foi baleado pelas costas. O homem pediu para o vigilante se deitar no chão. A vítima tentou arremessar uma lixeira e fugir, mas foi baleado nas costas. Em seguida, o suspeito efetuou mais um disparo, agora na cabeça. Segundo a polícia, o vigia não tentou sacar sua arma em momento algum.

O crime aconteceu em 14 de dezembro. O vigilante foi morto na frente do estacionamento do Coco Bambu no Derby, bairro de Recife. A ação começou por volta das 2h20 e levou cerca de 40 minutos. Na época, a rede de restaurantes se pronunciou lamentando o ocorrido: “Nossos sentimentos e orações estão com ele, e todos seus familiares, a quem desejamos força. Daremos todo apoio necessário neste momento”.