Supermercados de SP lançam marketplace para reunir setor

Joana Cunha

São Paulo, SP A Apas (Associação Paulista de Supermercados) se prepara para lançar seu marketplace de produtos e serviços para empresários do setor. Batizada de Prontz, a plataforma de ecommerce B2B (business to business ou venda entre empresas) vai reunir a indústria e demais fornecedores de máquinas, balcões refrigerados, gôndolas, balanças, insumos e suprimentos. Segundo a associação, a ferramenta foi pensada para ajudar especialmente os pequenos e médios supermercadistas a otimizarem sua rotina de compras e agilizarem as negociações para montar e abastecer suas lojas. A Prontz será apresentada durante a Apas Show, evento do setor que começa no dia 16. Ela será aberta a todos os empresários do setor, e os associados da Apas terão descontos.