Sul tem risco de novos temporais, e calor segue na maior parte do país

No restante do país, as temperaturas seguirão bem altas, e os termômetros podem ultrapassar a marca de 40ºC

Uma nova frente fria chega ao Sul e deve provocar temporais em toda a região nesta quarta-feira (4), com ventos fortes que podem atingir até 80 km/h. Outros estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia também devem ficar em alerta. De acordo com a meteorologia, um ciclone extratropical se formará na Argentina, e a partir dele, uma frente fria vai se formar já no Brasil, trazendo a chuva. O Guaíba, principal manancial de abastecimento hídrico da capital gaúcha, deve voltar a subir, assim como aconteceu na última semana. No restante do país, as temperaturas seguirão altas, e os termômetros podem ultrapassar a marca de 40ºC. A previsão é de que Cuiabá seja a capital mais quente hoje (4), mas Manaus também terá destaque.