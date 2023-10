Sul, Sudeste e Centro-Oeste com risco de temporal

Em outras localidades, como no Nordeste e em parte do Norte, predomina a massa de ar seco, o que dificulta a formação de grandes nuvens

Cidaes da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem se preparar, já que o ar quente e úmido está se espalhando e permitindo a formação de muitas nuvens carregadas. Por isso, a expectativa é de que ocorra temporal nessas localidades nesta terça-feira (31).

Em outras localidades, como no Nordeste e em parte do Norte, predomina a massa de ar seco, o que dificulta a formação de grandes nuvens.

Sul

A região ainda não se recuperou totalmente das fortes chuvas que caíram desde o começo do mês de outubro, e este último dia não deve ser diferente, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Já no Rio Grande do Sul, a entrada do ar frio de origem polar deve manter o tempo mais estável.

Sudeste

O ar quente e úmido predomina sobre a região, com nuvens carregadas. Há risco de chuva forte em todos os estados, mas a chegada de uma frente fria aumenta o risco de temporais sobre São Paulo, no centro-sul de Minas e no interior do Rio de Janeiro.

Centro-Oeste

O local com mais risco de tmeporal é em Mato Grosso do Sul, que sente a influência da passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo e de um centro de baixa pressão atmosférica sobre o norte de Paraguai. Nas demais áreas, em Mato Grosso, DF e Goiás, o sol aparece em grande parte do dia, mas há previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

Nordeste

O ar seco continua predominando sobre o Nordeste do Brasil dificultando a formação de nuvens carregadas e de chuva sobre a maior parte da região, que terá um dia de sol forte. Pode chover rapidamente no litoral entre Pernambuco e Sergipe e no litoral do Maranhão.

Norte

O ar seco predomina sobre parte da Região Norte, deixando quase todo o Pará, a maior parte de Roraima, do Amapá e Tocantins com predomínio de sol e sem chuva. A chuva pode aparecer no extremo norte do Amapá, no sudoeste do Pará, no extremo sul do Tocantins e de Roraima.