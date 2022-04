Suicídios de PMs aceleram em SP e colocam Comando em alerta para saúde mental

A corporação lançou um manual de prevenção às manifestações suicidas para os seus agentes. Só em 2021, foram 34 suicídios no estado

Emerson Vicente

São Paulo, SP

O grande número de policiais militares que tiraram a própria vida nos últimos anos ligou o sinal de alerta da cúpula da Polícia Militar de São Paulo. A corporação lançou um manual de prevenção às manifestações suicidas para os seus agentes. Só em 2021, foram 34 suicídios no estado, o que dá uma média de um caso a cada 11 dias.

Entre 2015 e 2020, 137 policiais militares que estavam na ativa cometeram suicídio, de acordo com o Comando da corporação, o que gera média de 22,8 ocorrências por ano. Outros 4.729 foram afastados por causa de problemas psicológicos no mesmo período. Hoje a Polícia Militar tem 176 PMs afastados pela psiquiatria.

No Brasil, são mais de 11 mil casos de suicídio por ano na sociedade, segundo dados do Ministério da Saúde. A taxa nacional em 2018 foi de 6,3 por 100 mil habitantes. De acordo com relatório da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, na PM, no biênio 2017/2018 a média foi de 21,7 por ano, considerando um efetivo de 83 mil policiais. Comparando com a média da sociedade, os policiais se suicidaram três vezes mais.

A cartilha conta com 38 páginas. Ela teve a coordenação do major Mario Kitswa, que também é psicólogo e que está há 27 anos na corporação. O lançamento foi em abril de 2021, mas a entrega física será feita neste ano. Há atualização na versão, já que foi instituído um novo Núcleo de Apoio Psicológico nesse período. Na versão deve constar um número de WhatsApp para o contato com a clínica psicológica.

Segundo o major, o suicídio é entendido como um fenômeno complexo, multifatorial, multicausal. Uma série de circunstâncias estão envolvidas nesse fenômeno. A ideia do manual é orientar os policiais sobre como identificar quando um colega precisa se ajuda e como agir ao se deparar com conversas suicidas.

“Esse manual, assim como campanhas que nós fazemos, com palestras, para a introdução desses assuntos no fluxo de informação, tem como condão servir como orientação. A ideia é relativamente simples, mas com as indicações dos principais fatores de risco, de proteção, e algumas orientações básicas para quando o policial militar fizer a leitura entender um pouco mais a forma de abordar alguém em uma condição como essa”, diz o major.

Para a socióloga Dayse Miranda, doutora em ciência política e professora e pesquisadora do Ippes (Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio), a atitude da PM de São Paulo é “louvável” para promover informações relevantes, independentemente de a pessoa estar em risco ou não. Porém ainda é preciso mais.

“É uma ação importante na conscientização do problema, mas não é suficiente. É preciso ir além, como por exemplo avaliar o trabalho que a Polícia Militar desenvolve há mais de 20 anos com o programa de prevenção de manifestação suicida. Até hoje não foi feito nenhum tipo de avaliação, não sabemos de fato se funciona”, diz Dayse.

O governo paulista criou, em 2001, o Sismen (Sistema de Saúde Mental da Polícia Militar do Estado de SP). Segundo Kitswa, esse sistema começa a atuar no processo seletivo, antes mesmo de o indivíduo entrar na corporação.

“Temos uma etapa dentro do concurso público que são os exames psicológicos. Lá não se pretende ver doença, ou verificar alguma psicopatologia, mas entender o perfil daquela pessoa, se corresponde às exigências dessa pressão.”

De acordo com Kitswa, “o sistema é abrangente. Quando se fala em prevenção do suicídio, de manifestações suicidas, é importante que todas as atividades funcionem bem, para que lá na frente a gente tenha um melhor resultado possível.”

Outros estados também voltaram as atenções para a saúde mental dos policiais. Na Bahia, o departamento médico da Polícia Civil criou, em agosto de 2016, o projeto Demep ao Seu Lado, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde e bem-estar.

Em 2019, foram realizados 1.426 atendimentos psicológicos. No ano seguinte, 93 atendimentos psicológicos foram registrados em janeiro, mas houve uma pausa por causa da pandemia. Em 2021, houve o registro de 3.977 atendimentos.

No Rio Grande do Sul, a Brigada Militar criou o programa Anjos, focado na prevenção ao suicídio e na promoção em saúde mental para a corporação. O programa conta com um curso de capacitação. Os militares que participam do curso são treinados para difundirem conhecimentos adequados sobre saúde mental entre seus colegas, auxiliando na diminuição do estigma na corporação.

A primeira edição do programa ocorreu em 2020, formando 137 facilitadores, como são chamados os policiais que fizeram o curso. No ano passado, o programa contou com 178 alunos.

Para Rafael Alcadipani, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a saúde mental dos policiais é um problema gravíssimo.

“É um dos problemas mais graves da segurança pública hoje a saúde mental dos policiais. Temos números expressivos de suicídios de policiais e também números expressivos de policiais que cometem atos de violência contra suas parceiras ou seus parceiros”, diz o professor.

“O que temos são cartilhas que ainda são fúteis diante do desafio do problema. Precisa de uma mudança inteira na PM, tanto na lógica de gerir seus policiais quanto na lógica de formar seus gestores.”

Fernanda Cruz, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, vê o manual da PM paulista como uma iniciativa no sentido de sensibilização, mas não deve ser a única. Segundo ela, é preciso promover medidas para que os policiais consigam fortalecer outros laços.

“Sem dúvida uma assistência de saúde mental é fundamental, mas não é o único aspecto que promove saúde para o trabalhador. Precisa ter condições salariais razoáveis, sem que precise fazer um trabalho de hora extra, que coloca mais em risco a vida dele. Precisa ter uma escala de trabalho razoável para que possa dormir, ter uma convivência com a família.”

A pesquisadora também vê o consumo de álcool e entorpecentes como fator que pesa na saúde mental de PMs, o que, segundo ela, não é algo tratado da forma que deveria ser.

“Esse é um assunto mais tabu que o suicídio. É mais difícil assumir que o policial usa drogas, usa álcool de forma abusiva. Ele se apresenta como guardião da sociedade, então isso o coloca em uma situação de muita vulnerabilidade. É difícil as instituições assumirem esse problema e se comprometerem a buscar soluções para ele.”

ESTADOS E MUNICÍPIOS CRIAM PROGRAMAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Além dos programas voltados para os agentes de segurança, estados e municípios também possuem trabalhos para atender aos demais servidores públicos. Muitos desses programas foram turbinados por causa da pandemia.

Goiás, por exemplo, conta com o PAS (Programa de Acolhimento ao Servidor), que faz atendimentos psicológicos online para os servidores. De setembro de 2020 até março deste ano foram feitos 306 atendimentos.

Serviço virtual também foi a alternativa encontrada pela Prefeitura de Santos, no litoral paulista, para o atendimento de seus servidores durante a pandemia. Hoje o município tem 183 funcionários afastados por questões relacionadas à saúde mental.

“Durante o ano de 2021 a gente fez bastante atividades online, com temas relacionados à ansiedade, à depressão e às perdas. Agora, em 2022, estamos intensificando alguns trabalhos presenciais nas unidades de saúde”, diz Carlos Mauá, coordenador de medicina do trabalho de Santos.

SERVIÇO

Se precisar de ajuda psicológica, encontre em:

Rede de Apoio Solidário:

https://mapasaudemental.com.br/atendimento-online-para-todos-os-publicos/

CVV (Centro de Valorização da Vida)

Fone gratuito: 188

www.cvv.org.br