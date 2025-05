Starlink, de Elon Musk, agora oferece banda larga com antena portátil

A Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, iniciou a venda de uma antena portátil (a Starlink Mini) no Brasil. Com preço de R$ 1,8 mil, o equipamento é destinado a quem precisa de conexão em trânsito, e vem acompanhado de planos a partir de R$ 315 mensais. O anúncio da chegada do produto ao mercado brasileiro foi feito na semana passada, poucos dias após aval da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Apresentada em junho de 2024, a Starlink Mini foi desenvolvida para ser uma solução móvel de internet de alta velocidade. Do tamanho aproximado de um notebook, a antena pesa 1,53 kg (sem o kit completo) e é projetada para caber facilmente em uma mochila, o que facilita seu transporte em viagens ou atividades ao ar livre. O dispositivo promete velocidades de conexão de até 280 Mbps, e a antena também funciona como roteador.

Planos

Para utilizar a Starlink Mini, é necessário assinar um dos planos oferecidos pela empresa. A opção mais barata custa R$ 315 mensais e inclui 50 GB de franquia de dados, indicada para usuários individuais ou viagens esporádicas. Caso a franquia termine, é possível adquirir pacotes adicionais.

A Starlink também oferece um plano ilimitado por R$ 576 mensais, voltado para quem utiliza a internet com mais frequência em motorhomes ou acampamentos. Ambos os planos permitem o uso em movimento, em velocidades de até 160 km/h, e a cobertura é válida em todo o território nacional e em águas internacionais.

O serviço permite ainda o uso da antena em viagens internacionais, com limite de dois meses por deslocamento. Outra funcionalidade é a possibilidade de pausar e retomar o plano de acordo com a necessidade do usuário.

Em comparação com a antena residencial da Starlink, o modelo portátil é mais acessível: enquanto o equipamento fixo custa R$ 2,4 mil, a Mini sai por R$ 1.799. No entanto, os planos da versão doméstica são mais baratos, com mensalidade de R$ 236 e dados ilimitados.

Estadão Conteúdo