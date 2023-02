SP inicia obras na Mogi-Bertioga e prevê desobstrução parcial em dois meses

A secretária de Meio Ambiente informou que o investimento previsto para as obras é de R$ 9,4 milhões

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo iniciou nesta terça-feira, 21, as obras de recuperação dos trechos da rodovia Mogi-Bertioga que foram destruídos pelos temporais e causaram interrupção total do tráfego no fim de semana. A previsão, de acordo com o governo do Estado, é de que a desobstrução parcial da estrada ocorra em dois meses e os trabalhos sejam concluídos em até 180 dias.

Em nota divulgada à imprensa, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, informou que o investimento previsto para as obras é de R$ 9,4 milhões. “Na Mogi-Bertioga, serão necessários dois meses de trabalho para desobstrução parcial, e até seis meses para a liberação completa, porque iremos construir um novo muro de arrimo de contenção, reforçar o muro de arrimo existente e criar um novo sistema de drenagem”, disse ela em nota.

A Rodovia Mogi-Bertioga segue interditada por causa do rompimento de uma tubulação na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91 devido à quedas de barreiras, e no km 87 por uma erosão.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o governo federal vai ajudar o Estado de São Paulo a financiar a reconstrução dos trechos das rodovias BR-101 (Rio Santos) e Mogi-Bertioga destruídos pelas chuvas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que os recursos sairão do orçamento da pasta destinado à manutenção das rodovias.

Estadão conteúdo