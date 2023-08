Sobe para 13 o número de mortos em operação da polícia no Guarujá

Além das mortes, a secretaria informou que 32 pessoas foram presas e mais de 20 quilos de drogas foram apreendidos

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou mais três mortes durante a Operação Escudo, realizada no Guarujá, litoral de São Paulo, desde a última sexta-feira (28), totalizando 13 até então. A ação foi deflagrada após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, que foi baleado enquanto fazia patrulhamento na comunidade da Vila Zilda na noite de quinta-feira (27).

O suspeito de atirar e matar Patrick está preso e passou por audiência de custódia ontem, no Fórum de Santos, no litoral de São Paulo. Erickson David da Silva, de 28 anos, teve a prisão temporária mantida por 30 dias. Apesar de ter se entregado, ele nega o envolvimento no crime.

Além das mortes, a secretaria informou que 32 pessoas foram presas e mais de 20 quilos de drogas foram apreendidos.

O objetivo da operação é a repressão ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Desde o início da operação, a série de mortes tem alertado autoridades e o governo federal.

Na tarde de ontem (31), Flávio Dino, o ministro da Justiça, disse que a ação “não parecia ser proporcional”. As mortes estão sendo acompanhadas pelo Ministério Público, e a secretaria afirmou que as imagens das câmeras corporais serão anexadas aos inquéritos em curso e estão disponíveis.