Sistema Cantareira tem maior volume de armazenamento de água em 11 anos

O Sistema Cantareira registrou nesta sexta-feira,10, um volume útil de 74,9%, maior percentual de armazenamento de água

O Sistema Cantareira registrou nesta sexta-feira,10, um volume útil de 74,9%, maior percentual de armazenamento de água desde 10 de março de 2012, quando atingiu 75,6% da capacidade.



No auge da crise hídrica em 2014 e 2015, nessa mesma data, o sistema operava em 16% de sua capacidade, o que impôs diversas restrições ao abastecimento e trouxe incertezas para o futuro, inclusive econômicas, já que indústrias de segmentos diversos tiveram sua produção afetada.



Desde 1º de março, de acordo com a ANA (Agência Nacional de Águas), o Cantareira, que é o maior manancial da Região Metropolitana de São Paulo voltou a operar na faixa de operação Normal, o que não ocorria desde maio de 2020. O volume útil é aquele disponível para os usos da água e, somado ao volume morto, resulta na capacidade máxima de armazenamento do reservatório.



Com o retorno da faixa de operação Normal, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) poderá captar até 33 metros cúbicos por segundo dos reservatórios do Sistema Cantareira, que é o limite máximo estabelecido pela Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017.



A recuperação do armazenamento dos reservatórios do Sistema Cantareira se deve às vazões afluentes (que chegam ao manancial), de acordo com a ANA, dos últimos meses, que, embora tenham ficado abaixo da média durante todo o ano de 2022 e superado a média somente em fevereiro de 2023, contribuíram para o aumento do armazenamento no sistema.

A Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017 define cinco faixas de operação do Cantareira para aumentar a segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo e dar previsibilidade sobre as condições operativas futuras. Isso permite o planejamento do uso de suas águas pela Sabesp, que capta do manancial para abastecer cerca de 9 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo.



O Cantareira terminou o mês de janeiro operando com 51,9% de sua capacidade. Essa foi a primeira vez, desde 2018, que o sistema finalizou o primeiro mês do ano acima dos 50% de capacidade.



Veja os volumes armazenados no dia 10 de março de 2012 até agora: 2012 (75,6%), 2013 (57,5%), 2014 (16%), 2015 (16%), 2016 (30,3%), 2017 (65,2%), 2018 (53,5%), 2019 (51,6%), 2020 (62,1%), 2021 (50,8%), e 2022 (43%).



CONFIRA AS FAIXAS DE OPERAÇÃO



Faixa 1 – Normal: volume útil acumulado igual ou maior que 60% e limite de retirada de 33,0 m³/s;

Faixa 2 – Atenção: volume útil acumulado igual ou maior que 40% e menor que 60% e limite de retirada de 31,0 m³/s;

Faixa 3 – Alerta: volume útil acumulado igual ou maior que 30% e menor que 40% e limite de retirada de 27,0 m³/s;

Faixa 4 – Restrição: volume útil acumulado igual ou maior que 20% e menor que 30% e limite de retirada de 23,0 m³/s;

Faixa 5 – Especial: volume acumulado inferior a 20% do volume útil e limite de retirada de 15,5 m³/s.