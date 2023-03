Mulher do ex-jogador Luis Fabiano descobre traição, anuncia divórcio e manda recado para a amante

Juliana garante que lutará com todas as forças para que os direitos de suas filhas sejam cumpridos e afirma que já deu entrada no pedido de divórcio.

É gente, a casa caiu. Na manhã desta sexta-feira (10), a esposa do ex-jogador de futebol Luis Fabiano, Juliana Paradela, utilizou as redes sociais para expôr que estava sendo traída pelo jogador e pedir o divórcio.

A loira, que estava junto com o ex-atleta há 24 anos e que tem três filhas com o mesmo, Giovanna, de 19 anos, Gabriella, de 16, e Giulie, de 10, iniciou a exposição anunciando que Luis vai ser papai.

“Hoje pela manhã recebi a notícia que minhas filhas vão ter uma irmã, filha do meu ex-marido com sua amante. Acabei de dar a notícia para nossas filhas e família. Parabéns, papai fabuloso”, iniciou Juliana.

Logo em seguida, a mulher afirma que antes de tomar essa decisão pensou muito a respeito, principalmente pelas suas filhas, que assim como ela foram pegas de surpresa pela traição.

“Pensei muito antes de vir aqui falar com vocês, mas diante da quantidade esmagadora de pessoas que ainda não entenderam a situação atual que eu e minhas filhas estamos vivenciando, penso que seja oportuno me pronunciar sobre o que penso ser de suma importância nesse momento. Eu e minhas filhas fomos pegas de surpresa e expostas a partir do momento em que o meu anteriormente marido (pois a inicial de divórcio já está sendo devidamente redigida) decidiu viver uma relação extraconjugal, portanto não me queda outra opção, senão a de aclarar apenas alguns fatos pertinentes a essa lide”, revelou.

Mostrando ser uma mãe daquelas bem corujas, Juliana afirmou que lutará com todas as forças para defender todos os direitos de suas filhas e revela que já deu a entrada em seu divórcio.

“Vou lutar por todos os meus direitos e das minhas filhas (foram 24 anos de matrimônio). Farei isso na Justiça porque ainda que a justiça de Deus não falhe, tenho plena convicção de que a dos homens também não falhará. Sobre as minhas filhas, elas são a minha vida, minha fortaleza e minha força. Dou minha vida por elas se preciso for”, garantiu.

Em seu post, Juliana ainda fala sobre a pena que sente do ex-marido e da ex-amante e deseja que o fruto deste adultério venha com muita saúde seja bastante amada, afinal, a mesma não tem culpa do ocorrido.

“Sobre o meu ex-marido, sinto pena dele do fundo do meu coração porque ele perdeu tudo o que tinha de mais valioso na vida e já se deu conta disso. Sobre a futura mamãe (antes amante e agora atual), também sinto pena porque nunca poderá viver um amor pleno e verdadeiro com ele porque como já diz a canção: Marido dos outros não é presente de Deus e o carma vem. Sobre a criança que já está para nascer (sim, pasmem, ela está grávida de sete meses e só soubemos disso ontem), desejo que venha com saúde e que seja amada e cuidada por eles, que ele seja um pai presente, pois só a ela cabe a inocência nessa história, mesmo sendo fruto de um adultério”

Por fim, a mulher garante que não falará mais sobre o assunto nas redes sociais e agradece a todas as mensagens de carinho que está recebendo.

“Abstenho-me a não tecer maiores comentários e já estou agindo, uma vez que tenho urgência em liquidar esse tema tão vexatório, desconfortável e doloroso para mim e para minhas três filhas legítimas frutos de um matrimônio que acabou da pior maneira possível. Agradeço a todas as mensagens de carinho e amor. Assim sendo, dou por encerrado esse assunto por aqui e abraço o meu recomeço, confiando que a justiça será feita”, finalizou.