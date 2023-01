Sindicalistas pedem ação do governo para proteger trabalhador da Americanas

Na segunda-feira (30), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se reúne em São Paulo com lideranças sindicais para discutir o assunto

As centrais sindicais dizem que vão iniciar, na próxima semana, um movimento para pressionar o governo federal a participar ativamente das discussões sobre o futuro dos trabalhadores da Americanas.

Na segunda-feira (30), o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, se reúne em São Paulo com lideranças sindicais para discutir o assunto.

Sindicalistas afirmam que Lula não pode deixar que a economia seja afetada, caso venha a ocorrer uma quebradeira da Americanas com cortes em massa que atinjam os mais de 40 mil funcionários.

“O nosso medo é que não haja recuperação da empresa. O que vamos fazer com os 44 mil trabalhadores se acontecer uma demissão em massa? Vamos conversar com o Luiz Marinho para ver se o governo consegue ajudar antes e não só depois que as demissões acontecerem”, diz Nilton Souza da Silva, representante dos comerciários na Força Sindical.

Marcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro e dirigente nacional da CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil), afirma que o grupo está aberto a discutir propostas, mas é essencial que o governo esteja ao lado dos profissionais. Ele lidera uma manifestação marcada para a próxima sexta-feira (3), em frente à sede administrativa da Americanas no Rio de Janeiro.

Participarão do ato a CUT (Central Única dos Trabalhadores), UGT (União Geral dos Trabalhadores), Força Sindical, CTB, CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), Contracs-CUT (Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços) e CNTC (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio).