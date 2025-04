Sete ônibus são usados como barricadas durante operações policiais na zona norte do Rio

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Sete ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos nesta quinta-feira (10) durante diferentes operações da Polícia Militar no Complexo do Chapadão e na Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.



Seis coletivos foram atravessados nas vias da Pavuna e um na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré. A ação criminosa buscava desviar o foco das incursões da PM em comunidades próximas, de acordo com a corporação.



Ainda segundo a PM, o policiamento segue reforçado nos bairros da Pavuna, Costa Barros, Anchieta e Ricardo de Albuquerque. A via onde os ônibus foram abandonados já foi liberada.



A operação no Chapadão teve início após policiais do 41º BPM (Irajá) se depararem com suspeitos armados durante patrulhamento de rotina. Houve confronto, e dois suspeitos foram baleados e levados ao Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.



Um terceiro suspeito foi preso, e dois fuzis foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).



Na Maré, a PM realizou operações nas comunidades da Vila do Pinheiro, Vila do João, Morro do Timbau, Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Salsa e Merengue e Conjunto Esperança, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e o roubo de veículos.



Durante a ação, criminosos tentaram sequestrar um ônibus da linha 919 (Pavuna-Bonsucesso), que circulava pela Linha Amarela, mas a tentativa foi frustrada. O coletivo seguiu viagem.



Agentes do Batalhão de Ações com Cães encontraram 25 pés de maconha em uma residência na Vila do João. Na Baixa do Sapateiro, foram apreendidos cinco tabletes de maconha e uma granada. Na avenida Brasil, na altura da Nova Holanda, houve confronto e fuga de criminosos, que deixaram para trás drogas e carregadores de fuzil.



Em nota, o Rio Ônibus informou que, com os casos desta quinta, chega a 49 o número de coletivos sequestrados em 2025. Ao todo, 11 linhas foram afetadas na Pavuna, além das que circulam pela Linha Amarela. As linhas impactadas voltaram a operar durante a tarde.



“Mais uma vez reiteramos o apelo às autoridades, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca”, disse o sindicato, em nota.



As ações também afetaram serviços públicos. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, 42 escolas fecharam na região da Maré. No Chapadão, oito unidades escolares foram impactadas. A Secretaria Municipal de Educação informou que acionou o protocolo Acesso Mais Seguro, elaborado com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para proteger a comunidade escolar.



Na área da saúde, quatro unidades municipais da Maré suspenderam o atendimento pela manhã.