Vítimas de acidente com ônibus em MG têm entre 2 a 69 anos; 11 morreram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu a identificação das 11 pessoas que morreram no acidente envolvendo um ônibus em Araguari (MG).



Entre os mortos estão duas crianças de dois e cinco anos, de Parnamirim (RN). Os nomes das 11 vítimas não foram divulgados.



Um homem libanês, de 69 anos, também está entre os mortos (veja mais abaixo a lista completa).



Três corpos permanecem no Instituto Médico Legal à espera de familiares. A identificação foi feita por meio de reconhecimento ou impressões digitais.





VÍTIMAS DO ACIDENTE EM ARAGUARI



Duas crianças, de 2 e 5 anos, naturais de Parnamirim (RN);

Uma mulher de 53 anos, natural de Itumbiara (GO);

Um homem de 41 anos, natural de Goiânia (GO);

Um homem de 69 anos, natural da Líbia;

Uma mulher de 56 anos, natural de Bebedouro (SP);

Uma mulher de 45 anos, natural de Itambé (MG);

Um homem de 40 anos, natural de Belém (PA);

Uma mulher de 42 anos, natural de São Paulo (SP);

Uma mulher de 65 anos, natural de Ipanema (MG);

Um homem, de 41 anos, natural de Isaias Coelho (PI).

O motorista perdeu o controle do ônibus, atravessou o canteiro central da via e capotou em uma alça de acesso. Alguns dos passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros.



Ele prestou depoimento anteontem e foi liberado. Não há elementos suficientes que justifiquem a prisão do motorista, explicou a Polícia Civil



Dez mortes aconteceram no local do acidente e outra em um hospital. A informação é da Polícia Civil de Minas Gerais.



Ônibus que saiu de Goiás com destino a São Paulo levava 46 pessoas e capotou na MG-223 às 3h40.

Após sair de Goiânia, o veículo fez paradas em Anápolis (GO) e em Caldas Novas (GO) para buscar passageiros. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.