Servidor do TRE-MT é suspeito de desviar auxílio emergencial e precatórios

Foram desviados pelo menos R$ 13 milhões. PF faz nesta quarta (31) operação contra grupo criminoso especializado nas fraudes

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (31) uma operação contra um grupo criminoso especializado em fraudes no auxílio emergencial e em precatórios judiciais (dinheiro que o poder público devolve a um cidadão). Um servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT) estaria envolvido nas fraudes.

Ainda não se sabe a função que o servidor tinha no grupo. Porém, já é de conhecimento da PF que servidores de um banco forneciam informações sobre os precatórios para que os criminosos sacassem os valores indevidamente.

Os acusados elaboravam documentos falsos com dados e fotos dos reais beneficiários. Com isso, era possível ir aos bancos, se passar pelas vítimas e sacar os valores. Depois, o dinheiro era dividido em várias contas para dificultar fiscalizações.

Estima-se que foram desviados R$ 13 milhões em precatórios. Entre abril de 2020 e março de 2021, o grupo efetuou 1.570 saques de benefícios. O grupo ainda tentou sacar outros R$ 2,7 milhões, sem sucesso.

Nesta quarta (31), são cumpridos 12 mandados de prisão, 77 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens. Nove servidores foram suspensos da função pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação foi batizada de “Et Caterva”. Trata-se de expressão em latim, utilizada de forma pejorativa, que denota a ideia de um grupo de comparsas, visto que a investigação identificou um grupo de pessoas que se uniram no propósito de cometer os mesmos crimes do grupo-alvo de hoje.