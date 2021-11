Servidor da Receita é preso pela PF suspeito de favorecer contador

Homem repassava ao contador informações confidenciais do órgão

Um servidor público da Receita Federal no Amapá foi preso preventivamente nesta quinta-feira (18) suspeito de repassar informações confidenciais do órgão a um contador. O profissional de contabilidade dava vantagens ao servidor para receber os dados.

A prisão foi realizada pela Polícia Federal. Esta é a segunda fase da Operação Contrapartida. Na primeira etapa, em maio, o servidor há havia sido afastado. Ele é suspeito de corrupção ativa e passiva.

Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Macapá-AP nas casas do servidor, do contador investigado e de um empresário que também teria sido favorecido com o esquema criminoso.

O servidor investigado não teve o nome revelado.