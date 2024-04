Sergipe suspende uso de reconhecimento facial após abordagem errada da PM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), suspendeu, nesta segunda-feira (15), o uso da tecnologia de reconhecimento facial feito pela PM (Polícia Militar).

Suspensão ocorreu após relato de abordagem errada feita por policiais a torcedor em jogo de futebol. O político lamentou o episódio e determinou o cancelamento imediato da ferramenta. Segundo o governo, fato semelhante já havia acontecido no Pré-Caju, uma das micaretas mais populares do Brasil.

Lamento a falha na ferramenta de reconhecimento facial ocorrida durante final do Campeonato Sergipano. Reconhecemos a importância da tecnologia para a segurança pública e, devido ao ocorrido, determinei a suspensão do uso do sistema até que novo protocolo seja implantado. Fábio Mitidieri, em seu perfil, nas redes sociais

“Esta é uma ferramenta tecnológica nova, que ajuda a combater o crime, porém, levando em conta o episódio que também tivemos no Pré Caju, entendemos que seria melhor a suspensão”, acrescentou.

Denúncia foi feita por personal trainer e torcedor nas redes sociais. João Gabriel Lima foi até o estádio acompanhar à final do campeonato sergipano, entre Confiança e Sergipe, no último sábado (13). (Assista ao vídeo abaixo)

No intervalo da partida, o rapaz de 23 anos relata ter sido abordado por agentes militares. Ele foi conduzido pelos policiais para uma sala, revistado e questionado. Outra pessoa filmou a ação, enquanto o jovem era levado pelos policiais.

Lima publicou essas imagens nas redes com o seguinte desabafo. “Parece um delinquente, um foragido, mas esse aí sendo conduzido pela polícia sou eu”, iniciou.

Deu o intervalo do jogo e eu me sentei pra mexer no celular, 5 minutos depois cinco policiais vieram e eu dei passagem, pra um lado, eles vieram em minha direção mais ainda e deu passagem pro outro lado achando que eles queriam passar, até que o primeiro pegou no meu braço e disse pra eu não reagir me “convidando” pra acompanhá-los com as mãos para trás, como mostra no vídeo. Fiquei altamente constrangido, tentando esconder meu rosto, não sabia o que fazer, pois tava a torcida do confiança INTEIRA me olhando, conhecidos e desconhecidos. João Gabriel Lima, em relato que viralizou nas redes sociais

Ao descer as escadas, já no gramado, o policial perguntou o meu nome. Quando falei, percebi um pouco de surpresa e falei que, se não fosse João Antônio, que eles tivessem procurando, ele me respondeu que ‘iríamos ver jaja’. Me levaram pra uma sala e antes de entrar ele disse pra quando chegar, sentar e colocar a mão no joelho, a sala tava cheia e fui levado pra uma espécie de auditório”, prosseguiu.

Perguntaram o meu nome: ‘a última chance de você dizer a verdade, pois você foi reconhecido por um sistema de reconhecimento facial que dificilmente erra’.

Disse o nome novamente, dei a carteira, ele viu o RG, perguntou nome, nome da mãe, abri minha CNH digital, disse meu endereço completo, data de nascimento e CPF. Quando viram no sistema deles e confirmaram que foi engano, pediram desculpas, disseram que era procedimento padrão, que outro torcedor nesse mesmo dia foi pego de forma correta e me liberaram. João Gabriel Lima