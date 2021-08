Sérgio Camargo compara Maju Coutinho a um ‘preto de coleira’

Após a repercussão negativa do comentário, o presidente da fundação Palmares apagou o post

Neste domingo (29), o programa Fantástico, da TV Globo mostrou a ação do Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O ministério acusa Camargo de cometer os crimes de assédio moral, discriminação e perseguição ideológica contra servidores.

Por meio do Twitter, Sérgio Camargo condenou a reportagem do Fantástico e relaciounou a jornalista e apresentadora Maju Coutinho a um “preto de coleira”. Após a repercussão negativa do comentário, o presidente da fundação Palmares apagou o post.

“A matéria do Fantástico é 100% mentirosa e canalha, mas, ironicamente, me fortalece muito. Obrigado, imbecis! – Não sou um preto de coleira. Não sou como a Maju.”, escreveu Camargo.

Além do afastamento, o MPT quer que o presidente pague indenização no valor de R$ 200 mil por danos morais. Sérgio Camargo é acusado de discriminar servidores por seus cabelos e mandá-los raspar na “máquina zero”. Funcionários dizem ainda que foi instituída uma “caça aos esquerdistas”, momento em que passaram a ser perseguidos por sua ideologia política, o que resultou em humilhações e demissões. Um ex-diretor da Fundação Palmares era chamado de “direita-bundão” por não demitir servidores considerados de esquerda.

O Ministério Público do Trabalho concluiu que o assédio moral praticado por Sérgio Camargo “contaminou o ambiente de trabalho” além de “instaurar um clima de terror psicológico” na Fundação.