Serasa faz Feirão Limpa Nome emergencial; veja como conseguir desconto

Os endividados podem conseguir descontos de até 99% na dívida

Com o aumento da inadimplência no país, a Serasa está realizando um Feirão Limpa Nome emergencial, que vai até o dia 31 deste mês, para que os consumidores consigam renegociar suas dívidas com mais de cem empresas, incluindo lojas de varejo e serviços de telefonia, e ter o nome limpo.

As negociações são feitas online, no site ou no aplicativo do feirão, por telefone ou WhatsApp. Os endividados podem conseguir descontos de até 99% na dívida. Segundo a Serasa, é possível renegociar R$ 33 milhões em débitos. Desse total, 20 milhões de dívidas podem ser negociados por até R$ 100 e mais de 15 milhões poderão ser quitados por R$ 50.

Segundo informações da empresa de proteção ao crédito, a inadimplência no país chegou a 64,82 milhões de brasileiros no início deste ano. O número se aproxima ao recorde de inadimplentes da pandemia, quando, em abril de 2020, havia 65,91 milhões de endividados.

No entanto, o valor das dívidas aumentou. Em abril de 2020, o montante devido era de R$ 258 bilhões. Em 2022, o total chega a R$ 260,7 bilhões, R$ 2 bi a mais em comparação com o momento em que o país vivia o auge do lockdown. Em média, cada brasileiro endividado deve R$ 4.022,52.

A escalada do endividamento é atribuída à nova onda da pandemia de Covid, por meio da variante ômicron, à subida das taxas de juros, ao preço da gasolina, à alta da inflação e ao crescente desemprego.

As ofertas de renegociação com bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos também podem ser feitas de forma presencial, nas agências de Correios de todo o país. Para isso, no entanto, é preciso pagar uma taxa de R$ 3,60.

Na última edição do Feirão Limpa Nome, em novembro, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar as dívidas em atraso e limpar seu nome.

ONDE NEGOCIAR:

Site: feiraolimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800-5911222

WhatsApp 11-99575-2096

Correios, mediante taxa de R$ 3,60

VEJA COMO CONSULTAR A DÍVIDA E CONSEGUIR DESCONTO PELA INTERNET:

Passo 1 – Acesse o site feiraolimpanome.com.br ou baixe o aplicativo no celular

Será preciso digitar o CPF e preencher um cadastro

Depois isso, será possível utilizar os serviços oferecidos

Passo 2 – Escolha a oferta

Ao entrar na plataforma, as informações financeiras aparecerão na tela, o que inclui as dívidas (caso tenha) e as opções de acordos

Para ter acesso a condições de pagamentos, clique sobre a dívida que está na tela

É possível renegociar vários débitos

Passo 3 – Escolha como será o pagamento

Depois que você escolher a oferta, selecione a forma de pagamento

É nessa hora que você irá indicar se quer parcelar a dívida e qual a melhor data de vencimento

Passo 4 – Pague o boleto gerado