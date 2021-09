Sem vacina, três irmãos morrem em decorrência da Covid-19 em SC

A secretária Rejane Borba afirma que os irmãos não se vacinaram por escolha pessoal, mas os motivos que levaram à decisão são desconhecidos

PORTO ALEGRE, RS

Três irmãos, moradores de São João do Sul, na região sul de Santa Catarina, que não tomaram a vacina contra a Covid, morreram por complicações em decorrência da doença em um intervalo de oito dias. Duas mortes foram registradas no dia 13 de setembro e a terceira nesta terça-feira (21).



A secretária Rejane Borba afirma que os irmãos não se vacinaram por escolha pessoal, mas diz que os motivos que levaram à decisão são desconhecidos. Ela ressalta que o município disponibilizou a vacina em várias datas, inclusive em mutirões aos sábados.



“As agentes comunitárias avisaram nas casas os dias da vacina para cada grupo e nas redes sociais, no WhatsApp. Nós não vamos em casa buscar um paciente que não quer fazer a vacina, porque é um direito dele não fazer”, explica ela. “O recado que [esse caso] deixa é a necessidade de imunização. Nós acreditamos que se eles tivessem sido imunizados não teria acontecido ou não teria acontecido com os três”, diz a secretária municipal.



As vítimas eram Deneci Carboni, 51, Denilde Carboni, 52, e Valdir Carboni, 48. Os três trabalhavam como agricultores na região. Ao G1 em Santa Catarina, um irmão mais velho das vítimas, Altair Carboni, 55, disse que não sabia que os irmãos não tinham se vacinado. Segundo ele, as irmãs, que tinham diabetes, tinham receio de uma reação ao imunizante e o irmão não teria tido tempo para se vacinar, porque estava com muito trabalho.



“Foi uma tragédia. Os meus pais tomaram a injeção. Eles eram novos e negligenciaram”, afirmou ele à reportagem local do portal de notícias. Depois da notícia de que os três irmãos foram intubados, a secretária de Saúde conta que cerca de 400 pessoas que ainda não haviam se vacinado procuraram os serviços públicos para receber a primeira dose. Os irmãos foram internados na cidade de Sombrio, a 26 quilômetros.



São João do Sul, que tem 7.332 habitantes, de acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), está vacinando o público a partir de 18 anos, como divulgado nas redes sociais da prefeitura. A vacinação para adolescentes também já foi iniciada.

O boletim epidemiológico municipal aponta que, até o início da tarde desta quinta-feira, foram aplicadas 9.257 doses –5.792 primeiras doses e doses únicas e 3.465 segundas doses. Ao todo, desde o início da pandemia, o município registrou 1.018 casos confirmados de Covid e 18 mortes, de acordo com dados de quarta-feira da Secretaria Municipal de Saúde, os mais recentes divulgados.