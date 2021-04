Segundo Barra Torres, falta documentação para aprovação de Covaxin e Sputnik V

Na data de ontem (13), o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a Anvisa tem o período de 30 dias para se pronunciar a respeito da solicitação

Nesta quarta-feira (14), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, participou de uma reunião e destacou que o processo de aprovação dos imunizantes Covaxin e da Sputnik V será analisado com rapidez. Entretanto, segundo ele, as empresas fabricantes ainda tem que ser entregues. As informações são do site UOL.

“Não há, neste momento, um cronômetro disparado sobre a agência em relação a essas duas vacinas, no sentido de que nossa análise só prosseguirá ou progredirá com o aporte de documentos que nos permitam efetuar a devida análise”, frisou Barra Torres.

Na última segunda-feira (12), o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal Federal (STF), em que pede que a mais alta corte do país libere a aquisição do medicamento Sputnik V.

Posteriormente, na data de ontem, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a Anvisa tem o período de 30 dias para se pronunciar a respeito da solicitação.