Saúde recebe 1 milhão de doses da Janssen

Os representantes da farmacêutica estipularam a entrega de 7,8 milhões de doses em novembro e 28,4 milhões em dezembro

O Ministério da Saúde recebeu, nesta sexta-feira (12), um lote com mais de um milhão de doses do imunizante contra a covid-19 Janssen, a única vacina autorizada no país com apenas uma dose.

O novo lote faz parte das mais de 36 milhões de doses contratadas pela pasta. Os representantes da farmacêutica estipularam a entrega de 7,8 milhões de doses em novembro e 28,4 milhões em dezembro. O contrato prevê o recebimento de 38 milhões de doses.

Distribuição

Também nesta sexta, o ministério distribuiu mais 6,7 milhões de vacinas para todos os estados e Distrito Federal. Nesta distribuição, 5,3 milhões de doses da Pfizer são destinadas para segunda dose da população, respeitando o intervalo recomendado de 8 semanas.

Outras 1,1 milhão de doses são para dose de reforço dos profissionais de saúde, que fazem parte do público prioritário para essa etapa da campanha. O Ministério da Saúde encaminha, ainda, mais 341 mil doses da Astrazeneca para estados que solicitaram o quantitativo para completar o esquema vacinal da população. Para garantir a aplicação das doses, 2,4 milhões de diluentes também são encaminhados.

Essa é a segunda distribuição desta semana. Na última terça-feira (9), os estados e Distrito Federal receberam mais de 1,2 milhão de vacinas Covid-19.

As informações são do Ministério da Saúde