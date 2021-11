Anvisa recebe pedido da Pfizer para vacinar crianças de 5 a 11 anos

“A análise técnica feita pela Anvisa será feita de forma rigorosa e com toda a cautela necessária para”, disse o órgão

Mateus Vargas

BRASÍLIA, DF

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu nesta sexta-feira (12) o pedido da Pfizer para permitir o uso da vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Em nota, a agência informou que irá avaliar o pedido em até 30 dias. “A análise técnica feita pela Anvisa será feita de forma rigorosa e com toda a cautela necessária para”, disse o órgão.



Como a vacina da Pfizer já é registrada pela Anvisa, a inclusão da indicação de uso para este grupo não precisa ser votada pela diretoria colegiada. A mudança, se for aprovada, é apenas publicada no Diário Oficial da União. Ainda não há autorização no Brasil do uso de vacinas para Covid-19 em crianças. Apenas o modelo da Pfizer pode ser aplicado no grupo de 12 a 18 anos.



Os Estados Unidos autorizaram no último dia 2 o uso da vacina da Pfizer em pessoas com idade entre 5 e 11 anos. O Minsitério da Saúde planeja vacinar as crianças em 2022, caso a Anvisa aprove o uso da vacina neste grupo. A previsão é de que 70 milhões de doses seriam aplicadas nos mais jovens.



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) distorce dados sobre a eficácia e a segurança das vacinas e faz campanha contrária a vacinação dos mais jovens. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a propor impedir a imunização de adolescentes, mas recuou após forte repercussão negativa. Os diretores da Anvisa receberam ameaças de morte de pessoas contrárias à vacinação das crianças. A agência pediu proteção policial a dirigentes e servidores.