Saúde confirma 607 casos de varíola dos macacos

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (22), 607 casos de varíola dos macacos no país. Sendo que, desses, 438 estão em São Paulo.

Logo após SP, o segundo estado com o maior número de infectados é o Rio de Janeiro, com 86 confirmador, sendo seguido por Minas Gerais, com 33, Distrito Federal, com 12, e Paraná, com 10, Goiás. No total, 13 estados registraram casos.

“A Pasta segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes”, disse a pasta em nota.

No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), já foram registrados 14 mil casos da doença em 71 países. A organização considera o avanço da varíola como “preocupante”.