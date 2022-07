Consumo de energia sobe na indústria química e no setor de transportes

A entidade atribui o resultado à Guerra da Ucrânia, que provocou restrições no mercado europeu e aumentou a demanda por insumos brasileiros

Joana Cunha

A indústria química e o setor de transporte registraram alta no consumo de energia no primeiro semestre em relação ao mesmo período em 2021, segundo levantamento da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

Para a indústria química, que teve aumento de 5,3% no consumo, a demanda superou 2.200 megawatts médios, e as maiores taxas de avanço aparecem nos segmentos de adubos e fertilizantes (36,6%), cloro e álcalis (14,9%) e químicos inorgânicos (8,2%).

A entidade atribui o resultado à Guerra da Ucrânia, que provocou restrições no mercado europeu e aumentou a demanda por insumos brasileiros, estimulando exportação.

Já no setor de transportes, consumo subiu 5,6% nos seis primeiros meses de 2022 ante igual período do ano passado, impulsionado pela volta das atividades presenciais, de acordo com a CCEE. Os maiores avanços estão nas regiões metropolitanas de Pará (54,5%), Bahia (26%) e Rio Grande do Sul (11%)