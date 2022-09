São Paulo libera uso de máscara em ônibus, metrô e trem

O estado de São Paulo diz que, em comparação com o início de 2022, houve 90% de queda das internações por Covid-19

Nesta quinta-feira (8), o governo e a Prefeitura de São Paulo liberaram o uso de máscaras nos meios de transporte. A liberação vale a partir de sexta-feira (9) e acontece após recomendação do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo (SCPDS).

A medida será publicada no Diário Oficial do Estado e do Município. Apesar da liberação nos transportes públicos, a gestão afirma que uso ainda é recomendado, principalmente, para os grupos vulneráveis, como pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidas.

A decisão acontece após o conselho apontar altas taxas de cobertura vacinal, expressiva quedas nas internações por Covid-19 e uma taxa de mortes por milhão de habitantes menor do que em países em desenvolvimento.

O estado de São Paulo diz que, em comparação com o início de 2022, houve 90% de queda das internações por Covid-19. No início de fevereiro, o número de pacientes internados era 4.091. Hoje, são 363 pacientes. Já a média móvel de mortes era de 288 em 9 de fevereiro e agora, no estado de São Paulo, está em 27.