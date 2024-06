São Paulo é a cidade com os piores motoristas do Brasil, diz pesquisa

Uma pesquisa feita pela empresa Gambling.com enumerou as cidades com os piores motoristas do Brasil. A grande São Paulo foi a mais votada entre os 2 mil entrevistados. Outra cidade paulista, Campinas ficou na quarta colocação.

A cidade de São Paulo foi eleita com 25% dos votos. Além disso, é a região com maior número de acidentes de trânsito por habitantes, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). A capital paulista registra uma taxa de 16,4 acidentes a cada 10 mil habitantes.

Na pesquisa, a capital paulista foi seguida por Rio de Janeiro e Manaus que ficaram empatados com 11,2% dos votos e em quarto veio Campinas com 10,5%. Na quinta e na sexta colocação ficaram as cidades de Curitiba e Maceió.

Já o Distrito Federal não apareceu na pesquisa, mas segundo o Detran-DF, a capital federal registrou menos acidentes em 2023. No ano passado, foram registrados 231 acidentes, um número considerado pequeno em comparação a população de quase 3 milhões de habitantes.