São Caetano do Sul adota tarifa zero

Para usar ônibus sem pagar em São Caetano, não é necessário portar, no momento do embarque, um documento que comprove residência no município

Entrou em vigor ontem o Programa Tarifa Zero, que institui a gratuidade nas linhas de ônibus municipais de São Caetano do Sul. A isenção da tarifa é válida para as oito linhas geridas pela Viação Padre Eustáquio (Vipe), concessionária de transportes do município do ABC paulista. Para os ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) que cortam a cidade, a tarifa continua sendo cobrada.

Para usar ônibus sem pagar em São Caetano, não é necessário portar, no momento do embarque, um documento que comprove residência no município. A catraca está liberada para todos os passageiros. “Além da questão social e de mobilidade, temos um fator econômico muito forte para alavancar a empregabilidade na cidade”, disse o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). São Caetano possui uma área territorial de 15 km² e 165 mil habitantes, de acordo com o IBGE. O custo mensal da tarifa zero na cidade é estimado em R$ 2,9 milhões.

São Paulo

Na capital, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) chegou a solicitar em 2022 à São Paulo Transporte (SPTrans) estudos de viabilidade para a isenção da tarifa. Procurada ontem, a SPTrans afirmou que o estudo estará “à disposição para conhecimento público assim que concluído”. Quanto ao conteúdo e prazos, informou que “não há detalhes”.