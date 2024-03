Santos tem mês mais violento desde 2013, com seis vítimas de assassinatos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cidade de Santos, na Baixada Santista, registrou seis vítimas de homicídio em fevereiro, o mês mais violento no balneário desde janeiro de 2013. Desde o início deste ano, o município registrou seis casos de homicídio doloso, metade do total de ocorrências acumuladas ao longo de todo ano passado.

Em fevereiro do ano passado, Santos teve apenas uma vítima de homicídio, e, no mesmo mês, em 2022, três pessoas morreram assassinadas.

O indicador criminal na cidade litorânea segue tendência diferente de todo estado, onde os homicídios seguem em ritmo de queda. Foram 216 casos computados em fevereiro, montante ligeiramente menor do que as 222 ocorrências registradas no mesmo mês do ano passado.

A Baixada Santista vive onda de violência desde o início de fevereiro, quando a Polícia Militar intensificou a atuação por meio das operações Escudo e Verão, que já deixaram ao menos 51 mortos em supostos confrontos policiais. O estopim foi a morte do policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM) Samuel Wesley Cosmo, atingido durante patrulhamento em Santos.

A região também é foco do roubo de cargas, crime que registrou 602 casos ao longo de 2023, quase o triplo do acumulado no ano anterior, quando 235 ocorrências foram contabilizadas. Nos dois primeiros meses deste ano, a Baixada Santista manteve a tendência de alta nesse tipo de crime com 67 ocorrências.

No mesmo período, em 2023, foram 73 casos e, em 2022, 27.

Na capital, as estatísticas criminais de fevereiro apontaram tendência de queda nos furtos, que acumularam 38,9 mil ocorrências nos dois primeiros meses de 2024, número próximo aos 39,1 mil casos registrados no mesmo período em 2023.

Os casos de estupro saltaram de 53 para 63 entre janeiro e fevereiro deste ano na capital, números que representam tendência de queda após o indicador ter apontado 67 casos em fevereiro de 2023.