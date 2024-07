Santa Catarina registra temperaturas negativas pelo segundo dia seguido

O Sul do Brasil vem enfrentando uma frente fria nos últimos dias e o estado de Santa Catarina já havia registrado a menor temperatura do ano neste domingo (30), quando registrou -7.2º C. Na madrugada desta segunda-feira (1º), os termômetros marcaram números negativos mais uma vez.

Em São Joaquim, região que teve a temperatura mais fria deste ano, a mínima nesta segunda foi de -4,17º C. Na capital do estado catarinense, Florianópolis marcou 2,32º C.

Uma massa de ar frio movimenta sobre o estado e deve se manter até esta segunda-feira.

No total, oito cidades marcaram temperaturas negativas neste começo de semana. Confira as menores temperaturas: