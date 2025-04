Sabesp inicia obra em cratera que interdita marginal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 0Paulo) iniciou hoje as obras de reparo em uma cratera que se abriu após o asfalto ceder na marginal Tietê, uma das principais vias da cidade de São Paulo.

Obras devem durar cerca de três dias, segundo estimativa. A companhia disse ao UOL que trabalha para reparar a tampa de um poço, que está a oito metros de profundidade, e é usada como ponto de acesso para inspeções e limpeza da tubulação.

Apesar de o asfalto ter cedido, a tubulação da rede de esgoto não foi afetada. “Neste momento, a prioridade da empresa é reparar o local. A Companhia pede desculpas pelos transtornos”, acrescentaram.

As possíveis causas para o asfalto ter cedido ainda são analisadas, segundo a companhia. Não há previsão para a liberação da via até o momento.

A cratera ocupa parte pista central. Está perto do shopping Tietê Plaza, no bairro Jardim Iris, na região noroeste da capital, entre os acessos das rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera. O incidente ocorreu 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana.

Há interdição total da pista central no sentido Castello Branco, na altura da saída da rodovia dos Bandeirantes. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a ocorrência foi um solapamento -tipo de erosão que provoca o afundamento do solo- no trecho sob responsabilidade da concessionária CCR AutoBAn.

Os motoristas devem seguir pelas pistas local e expressa, sugere a CET. Procurada, a CCR AutoBan disse que equipes da concessionária “estão no local dando todo suporte para a CET e Sabesp, que estão avaliando as causas do problema”.

Imagens mostram estrago na pista. Gravações da TV Globo mostram uma viatura da Polícia Militar interditando o trecho. Porém, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) não confirmou a atuação na área.