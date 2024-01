RS e SC seguem em alerta de grande perigo para tempestades nesta quarta (17)

Entre os danos que podem resultar da chuva, o Inmet cita a possibilidade de quedas de árvore, corte de energia elétrica, danos em casas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de grande perigo para tempestades no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina nesta quarta-feira (17). Segundo o instituto, o volume de chuva pode ultrapassar 60 mm por hora ou 100 mm ao longo do dia, e a velocidade dos ventos pode passar de 100 km/h. Há a possibilidade de queda de granizo.

A previsão é que fortes chuva atinja cidades do norte e do sul gaúchos ainda na manhã desta quarta —o último alerta termina às 12h. Durante a noite desta terça (16), cidades no estado já sofriam com a chuva.

Entre os danos que podem resultar da chuva, o Inmet cita a possibilidade de quedas de árvore, corte de energia elétrica, danos em casas e prédios, alagamentos, estragos em plantações e transtornos no transporte rodoviário.

Além disso, outro alerta para a região cita a possibilidade de chuvas menores, mas ainda com potencial de dano, atingirem um território maior. Há risco de chuvas com volume entre 30 mm e 60 mm por hora, ventos com até 100 km/h, e granizo, para todo o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A quarta-feira deve ser de chuva na maior parte do Brasil. O Inmet alerta que as regiões Sul e Centro-Oeste inteiras podem ter chuvas intensas. A maior parte da região Norte, o estado de São Paulo, o oeste de Minas Gerais e o extremo oeste da Bahia, o Maranhão e a maior parte do Piauí têm alerta de perigo potencial, com chuvas isoladas e até 50 mm ao longo do dia.

Há a possibilidade de chuva forte também no sul do estado do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, a cidade de Duque de Caxias enfrentava alagamentos persistentes nesta terça, dois dias após uma forte chuva atingir o estado e deixar ao menos 12 mortos.

CIDADE DE SP DEVE TER DIA TÍPICO DE VERÃO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a cidade de São Paulo sdeve ter condições típicas de verão nos próximos dias: sol e calor durante a manhã e pancadas isoladas de chuva no fim de tarde.

O tempo deve continuar abafado na capital paulista ao longo da quarta, com sol entre nuvens. As temperaturas devem variar entre 22°C e 34°C.