Roraima registra 30% de todos os focos de calor do país

O estado menos populoso do Brasil tem 30% de todos os focos de calor do país até 28 de fevereiro, problema agravado pelo fenômeno El Niño. Roraima está em chamas e a população, animais e a vegetação vem sofrendo com a situação, que é a mais alarmante dos últimos 25 anos.

O governo federal reconheceu situação de emergência em 9 dos 15 municípios do estado. A seca severa e as queimadas são as principais causas das queimadas. Já foram registrados 2,6 mil pontos de fogo.

A Floresta Amazônica vem sido bastante afetada pelo fogo e a população indígena da região, como os Yanomamis, têm sofrido consequências.